طبيب:"كورونا" يطهر الروح

16 مارس 2020 - 11:15 ص

شدد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، على ضرورة تنفيذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، معقبا: "فيروس كورونا مش أول ولا آخر وباء يحدث في العالم".



وأضاف"المهدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الوباء ينكسر بشكل تلقائي بعد فترة، فهي تمر بفترة صعود ثم فترة هبوط واختفاء حتى إذا لم يكن هناك علاج.



وتابع: "محنة كورونا قد تتحول لمنحة، ووباء مثل كورونا يؤدي إلى التفكير في الخالق، والتطهر الروحي والمراجعة، وهذا يخفف كثيرًا من القلق المرضى".

