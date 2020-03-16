الإفتاء: لا تكونوا سببا في جلب سخط الله

16 مارس 2020 - 11:07 ص

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مواجهة فيروس كورونا هو اختبار تعاون، محذرا من استغلال الأزمة في الاحتكار ورفع الأسعار دون النظر للمعنى الإنساني.



ووجه "عمران"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، رسالة إلى التجار، قائلا: "نحن في سفينة واحدة، ويجب أن نشعر ببعض"، منوها بأن حجب السلع، والمنتجات الطبية سيضر الجميع.



وتابع: "التاجر أو البائع الذي يستغل الأزمة يفسد في الأرض، والله لا يحب المفسدين ،لا تكونوا سببا في جلب سخط الله على العباد والبلاد، اتقوا الله نحتاج نظرة رضا من الله".

