» رسميا.. نهائي الكونفيدرالية في هذا البلد

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المغرب،

الكونفدرالية

نهائي

استضافة.

بيراميدز

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة  القدم “كاف” ملعب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها الحالية 2019/2020.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” استضافة ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط بالمغرب، المباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية واليت ستقام في 24 من مايو المقبل.




 
ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره حوريا كوناكوري الغيني، فيما سيلتقي حسنية أغادير مواطنه نهضة بركان المغرب في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية خلال مايو المقبل.

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