» أول تعليق من أبو هشيمة لياسمين صبرى بعد الخطوبة

16 مارس 2020 - 10:24 ص

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها على إنستجرام، بصورة جديدة لها، ليرد عليها رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، بقلب، وهو ما يعتبر بذلك أول تعليق له على أخبار خطوبته من ياسمين .





وكان قد أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الجمعة الماضية، ارتباطه رسميًا بالفنانة ياسمين صبري، مؤكدًا أن عقد القران سيكون قريبًا.





ونشر أبو هشيمة صورة عبر خاصية "ستوري"، على "إنستجرام" ظهر فيها ممسكا بيد خطيبته، وسبق أن نشرت "ياسمين" مقطع فيديو، مرتدية نفس الخاتم والمجوهرات التي ظهرت به في صورة أبو هشيمة.





والخاتم الذي ارتدته ياسمين صبري، تصميم خاص عيار 5.8 قيراط، من Diam Jewellery، عبارة عن ماسة كبير الحجم مزين بإطار باللون الذهبي، بلغ سعره نحو 200 ألف دولار، أي ما يعادل أكثر من 3 ملايين جنيه.





وتعرف رجل الأعمال على الفنانة منذ ثلاثة أشهر عند طريق الصدفة، وفق ما أكد الإعلامي عمرو أديب في برنامج خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، قائلًا: "صدفة لا يمكن تخليها ولا يمكن أن تتكرر".





وظهرت ياسمين مع أبو هشيمة بإطلالة خطفت الأنظار، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا، بنقوش التايجر، وتميز الموديل بقصة ضيقة مع أكمام قصيرة، وصيحة قصة الصدر على شكل حرف "V".





