» إصابة 26 عاملا في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية

16 مارس 2020 - 10:21 ص

أصيب 26 من عمال المزارع بكدمات وكسور في حادث تصادم، وقع صباح اليوم، بطريق "إسماعيلية -القصاصين"، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة بالإسماعيلية والشرقية.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بطريق "إسماعيلية – القصاصين" الطريق الحربي.

وتبين تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال المزارع، وأسفر الحادث عن إصابة 26 من العمال بكدمات وكسور وتم نقلهم من قبل مرفق إسعاف الشرقية والإسماعيلية.