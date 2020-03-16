"لن يضار أحد".. تصريحات مهمة لوزير العدل عن تعليق جلسات المحاكم

16 مارس 2020 - 09:30 ص

تحدث المستشار عمر مراون، وزير العدل، عن قرار تعليق جلسات المحاكم لمدة أسبوعين، قائلا :"القرار يأتي في إطار التوجه العام للدولة في الحد من أماكن التجمعات".



وأضاف "مروان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "قاعات المحاكم إحدى الأماكن التي تشهد حضورا كثيفا للمواطنين يوميا، ومن أماكن مختلفة".



وأوضح، أنه تم التنسيق مع رؤساء المحاكم، واتفق الجميع أن تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خطوة مهمة، وستقلل من انتشار أي عدوى، مؤكدا أن الدعاوى ستؤجل ولكن المحاكم لن تغلق، معقبا: "مفيش حد سيضار".

