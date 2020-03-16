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منى فاروق لشقيق ياسمين عبد العزيز: مش أنا اللي كتبت الشتايم ليك

الصفحة الأخيرة

وائل عبد العزيز
وائل عبد العزيز
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أحمد عادل شعبان

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ياسمين عبد العزيز

مني فاروق

بعثت الفنانة منى فاروق برسالة غير متوقعة لشقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد هجومهما المتبادل .

وقالت منى فاروق لوائل عبد العزيز: مساء الخير يا وائل .. انا منى فاروق .. حبيت بس اوصلك رسالة .. الأكونت المزيف اللي كتب عنك وقال كلام على لساني وانت رديت بكلام جارح ف حقي ده اكونت غير حقيقي وانا معنديش حساب على الفيسبوك .. وانا ماليش اي علاقة بالموضوع ده .. وهذا للتوضيح فقط".

بينما قام وائل بنشر الرسالة وعلق عليها قائلًا: "تمام وانا اسف ولازم تبلغي عن اكونت الفيس بوك ده لانه معروف ومتداول ما بين الناس ومعروف انه بتاعك بكرر اسفي وشيلت البوست وهطلع اعتذار رسمي الصبح للصحافه".

وكان حساب منسوب لمنى فاروق شن هجوما شرسا على وائل عبد العزيز بعد أزمته مع شقيقته ، ليرد ساخرا على منى فاروق قائلا: انتي مش كنتي لسة بتنتحري من كام يوم ومحدش وقف جنبك غيري؟

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