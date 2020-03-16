» نظام غذائي سليم لمقاومة "كورونا".. تعرف عليه

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متابعات- أمينة عبد العال

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الثوم

كورونا

البصل

العرقسوس

فيروس كورونا

بالتزامن مع الخوف من تفشي فيروس"كورونا" يبحث الجميع عن طريقة لزيادة مناعة أجسامهم حتى يتمكنوا من مقاومة الفيروس، حيث أكد الأطباء على مستوى العالم أن تقوية الجهاز المناعي هو السلاح الأكيد لمحاربته.

وأشارت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية إلى طرق من الممكن اتباعها لتقوية الجهاز المناعي بصورة طبيعية، مضيفة في تصريحاتها التي نشرتها "صدى البلد" أن هذه الطرق هي:

الأطعمة مثل الثوم والبصل والفطر لأنها تحتوي علي خصائص مضادة للجراثيم والفيروسات ومطهرة للجسم وتفيد في تعزيز دفاعاته ضد فيروس"كورونا" أو غيره من الفيروسات الحاملة للأمراض كما أنها تحتوي على العديد من الأملاح المعدنية والكبريت والماغنسيوم والحديد والصوديوم والزنك والفوسفور والكالسيوم.

 الفاكهة لأنها تساعد على تقوية مناعة الجسم ومنها الكريز والجوافة والبرتقال والكيوي والبطيخ والتفاح والليمون والكنتالوب.

البروتين الحيواني حيث يعتبر العامل الرئيسي في بناء الجهاز المناعي لجسم الإنسان كما أن له دور مهم للمكملات الغذائية ومنها فيتامين "سي و أ و د و أوميجا 3".

الخضراوات وينصح بتناولها لأنها جميعها تحسن المناعة كما تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المختلفة وكذلك من المهم تناول اللوز والفستق والفول السوداني.

المشروبات مهمة جدا لتحسين الجهاز المناعي مثل عصير الطماطم والبنجر و العرقسوس و المانجو والتمر هندي والليمون والزنجبيل ومن الأفضل تناول المشروبات الدافئة. 


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