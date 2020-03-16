» بالفيديو.. الشيشة مصدر كبير فى انتقال عدوي "كورونا"

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حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق وأستاذ كهرباء القلب، من خطورة الشيشة في نقل العدوى بفيروس كورونا.
وطالب شعبان خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد بمنع الشيشة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، معلقا «الوقاية تغني عن العلاج».
وأكد أهمية تنظيم الأسواق الشعبية المزدحمة لتقليل الزحام والاحتكاك، مطالبا بإلغاء البصمة في كافة الشركات والمؤسسات لمواجهة فيروس كورونا.

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