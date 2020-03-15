وزير التموين يوجه تحذير شديد اللهجة لهؤلاء بسبب "كورونا"

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الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
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أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين، أنه سيتم توقيع عقوبات مغلظة على كل من يستغل المطهرات وأدوات التعقيم تجاريًا بشكل سيء، مضيفًا :"حملات مكثفة على أي خارج عن القانون وتوقيع أشد العقوبات.. نحن في حالة طوارئ والجرائم التموينية ستتحول لنيابة أمن دولة عليا، وبالتالي سيتم خلالها اتخاذ حكم حبس ومضاعفة غرامة  والتصديق عليه من الحاكم العسكرى بدون أي رجعة".
كما طمأن " وزير التموين" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، المواطنين بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، قائلا "لدينا مخزون استراتيجي يكفي استهلاك رمضان ويعبر بنا حتى بعد العيد الكبير.. كل السلع الغذائية الرئيسية متوفرة تمامًا حتى بعد العيد الكبير.. حتى لو العالم كله توقف وتوقف التعامل مع الخارج".
وقال "المصيلحى" إنه أجرى الأسبوع الماضى اجتماعًا مع كل المنتجين، استعدادًا لشهر رمضان المقبل، وخلاله تم مراجعة قدرة الإنتاج والكميات المطلوبة، وتم التأكد من توفر كافة الخامات اللازمة لإنتاج السلع حتى عيد الأضحى، وليس رمضان المقبل فقط.
وواصل :"كافة المصانع العاملة تنتج بكامل طاقتها كما تم رفع الطاقة استعداد لرمضان المقبل.. ولم يحدث نقص في الخبز أو الزيت أو السكر أو أي سلع تموينية".

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