  • الإثنين 16 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

قرارات سعودية "صارمة" لمواجهة كورونا.. والتطبيق فورا

المدارس

طبيب يحذر: الكمامة قد تتحول لعدوى "كورونا" في هذه الحالة

عمرو أديب

تعليق مثير لـ"أديب" على زحام المصريين في المحلات

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين يوجه تحذير شديد اللهجة لهؤلاء بسبب "كورونا"

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية يزف بشرى لمتوسطي الدخل والموظفين

فيروس" كورونا"

طبيب يكشف: الإنفلونزا أشد خطورة من "كورونا"

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات وباء كورونا في مصر

أرشيفية

"العمل فى التمثيل" .. حلال للآباء.. حرام على "البنات"

مدبولى

الحكومة تنفي فرض حظر التجوال في البلاد

الذهب

الدولار يحقق مفاجأة ويرتفع أمام الجنيه

طبيب: نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا "معدومة"

آخر الأخبار

الكشف على مصابي فيروس كورونا
الكشف على مصابي فيروس كورونا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 118

#

السعودية تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

#

إصابة أول وزير عربي بفيروس كورونا

#

إصابة لاعب تشيلسي بفيروس كورونا

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، إن فيروس كورونا يُصيب في الدرجة الأولى كبار السن، موضحا أن ثلاثة أرباع الحالات المُصابة بالفيروس أكبر من 40 سنة والربع الآخر من 15 إلى 40 سنة، مشيرًا إلى أن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا تكاد تقترب من الصفر.
وأضاف "سالم"، خلال لقائه ببرنامج "أصل الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي هشام إبراهيم، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، أن الاطفال لديهم أعلى مقاومة لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الفيروس كائن طفيلي لا يعيش إلا على جسد حيوان أو شخص؛ لافتًا إلى أن الأطفال من الممكن أن يصابوا بعدوى الفيروس ولكن أغلبهم لم يصل إلى حالة مرضية مثل كبار السن ولا يشكو من كحة أو سعال أو حرارة مرتفعة بسبب مقاومته العالية التي تقضي على الفيروس داخله.
وطالب أي شخص يشكو من كحة أو سعال بألا يذهب إلى المسجد تجنبًا لإصابة غيره، موضحًا أن فيروس كورونا لا ينتقل في الهواء كما يُشاع وكما يعتقد البعض؛ ولكن ينتقل عن طريق العطس أو الكحة، لافتًا إلى أن أي شخص لديه أعراض كحة أو العطس وكان بينه وبين أي شخص آخر مسافة متر فإن الأخير لا يمكن إصابته بعدوى الفيروس لأن هذه مسافة لا تسمح للفيروس بالانتقال.
وأوضح أن الكمامة تمنع إلى حد كبير الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الكمامة تُعد بمثابة فلتر مُعالج بطريقة معينة لمنع الفيروسات أن تُصيب الأشخاص المحيطين بالشخص المصاب بالفيروس، لافتًا إلى أن هناك طرقًا سليمة لارتداء الكمامة وهي من على الجنب شريطة غسل الأيدي جيدًا قبل ارتدائها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. الشيشة مصدر كبير فى انتقال عدوي "كورونا"
» 20 بالمائة زيادة في باقة الإنترنت لكل المستخدمين
» طبيب: نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا "معدومة"
» السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 118
» إيطاليا.. 368 وفاة جديدة بـ"كورونا"
» تعرف على مصير «صلاح» حال إلغاء الدوري الإنجليزي
» الولايات المتحدة.. ارتفاع وفيّات كورونا إلى 59
» السعودية تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
» هذه الأدوية تفاقم فيروس «كورونا»
» «الحب وأشياء آخرى».. فنانون تحدوا الجميع وأعلنوا إسلامهم
» صور.. سطو مسلح على منزل «فيرتونجين» نجم توتنهام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح