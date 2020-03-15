طبيب يكشف: الإنفلونزا أشد خطورة من "كورونا"

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قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة، إن أعداد المصابين بفيروس كورونا يتزايد خارج الصين فقط؛ حيث إنه تم تسجيل أقل عدد حالات إصابة بالفيروس على مدار شهر ونصف خلال الأسبوع الجاري وذلك منذ بداية الفيروس.
وأشار إلى أن فيروس كورونا ليس بجديد فهو في الأساس فيروس ضعيف يُصيب الجهاز التنفسي العلوي بدور برد خفيف يستمر لمدة يومين وينتهي؛ ولكن منذ حوالي 18 سنة بالتحديد ظهرت سلالة جديدة للفيروس وتحور إلى سلالة أشد خطورة ومن الممكن أن يتسبب في وفيات عن طريق التهاب رئوي فيروسي والذي كان يُطلق عليه حينها فيروس "سارس" الذي نشأ أيضًا في دولة الصين.
وأضاف "سالم"، خلال لقائه ببرنامج "أصل الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي هشام إبراهيم، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء يوم الأحد، أنه منذ حوالي 9 سنوات ظهر فيروس كورونا في الجزيرة العربية بشكل آخر وكان أشد خطرًا وشهد عدد وفيات أكبر من سابقيه.
وأوضح أن هذا الفيروس تحور للمرة الثالثة ليصبح تحت مسمى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الصين، والذي يُسبب بدوره التهاب رئوي فيروسي وهو ليس مرضًا غريبًا على أطباء الصدر.
وأوضح أن فيروس كورونا المستجد يعد أخف أنواع الفيروسات وليس بحجم الخطورة التي يتوقعها الناس وكما يروج له، مشيرًا إلى أن الإنفلونزا تُعد أشد خطورة من هذا الفيروس المستجد من حيث الأعراض وعدد الوفيات ومن حيث تكرارها بصفة مستمرة.

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