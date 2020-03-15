فرنسا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 120 والإصابات تتجاوز 5 آلاف

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أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفر فران، وفاة 29 شخصا بسبب فيروس "كورونا" ، ليرتفع بذلك العدد إلى 120، والإصابات إلى 5 آلاف و400 شخص.
وفي تصريحات أدلى بها للقناة الفرنسية الثانية، شدّد الوزير على ضرورة أن يتصرف شعب بلاده، بوعي أكبر ضمن إطار التدابير المتخذة لمكافحة "كورونا".
بدورها، أعلنت وزارة العدل الفرنسية، تأجيل المحاكمات غير المستعجلة في البلاد، بسبب "كورونا".
والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.
.وحتى الأحد، أصاب الفيروس ما يزيد على 168 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

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