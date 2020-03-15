فرنسا.. ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 120 والإصابات تتجاوز 5 آلاف

15 مارس 2020 - 10:40 م

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفر فران، وفاة 29 شخصا بسبب فيروس "كورونا" ، ليرتفع بذلك العدد إلى 120، والإصابات إلى 5 آلاف و400 شخص.



وفي تصريحات أدلى بها للقناة الفرنسية الثانية، شدّد الوزير على ضرورة أن يتصرف شعب بلاده، بوعي أكبر ضمن إطار التدابير المتخذة لمكافحة "كورونا".

بدورها، أعلنت وزارة العدل الفرنسية، تأجيل المحاكمات غير المستعجلة في البلاد، بسبب "كورونا".

والأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.