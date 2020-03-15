  • الإثنين 16 مارس 2020
  • بتوقيت مصر01:21 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

قرارات سعودية "صارمة" لمواجهة كورونا.. والتطبيق فورا

المدارس

طبيب يحذر: الكمامة قد تتحول لعدوى "كورونا" في هذه الحالة

عمرو أديب

تعليق مثير لـ"أديب" على زحام المصريين في المحلات

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين يوجه تحذير شديد اللهجة لهؤلاء بسبب "كورونا"

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وزير المالية يزف بشرى لمتوسطي الدخل والموظفين

فيروس" كورونا"

طبيب يكشف: الإنفلونزا أشد خطورة من "كورونا"

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات وباء كورونا في مصر

أرشيفية

"العمل فى التمثيل" .. حلال للآباء.. حرام على "البنات"

مدبولى

الحكومة تنفي فرض حظر التجوال في البلاد

أمطار غزيرة

الأرصاد: غدًا أمطار على هذه المناطق

السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 118

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إسرائيل.. 39 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحصيلة لـ193

#

السعودية تعلن ارتفاع إصابات "كورونا"

#

إسرائيل تسجل 17 حالة جديدة بكورونا

#

السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 20 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد إلى 118.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة تضم 3 لمقيمين من الجنسيات الفلبينية والإندونيسية والإسبانية، و5 لمواطنين كانوا مخالطين لحالات سابقة، و7 حالات لمواطنين قادمين من إسبانيا وبريطانيا وإيران والعراق ومصر وسويسرا.
وأشارت أن "العدد الإجمالي للإصابات وصل 118، تعافت منه 3 حالات، مع وجود باقي المصابين في العزل الصحي".
وفي وقت سابق الأحد، قررت السعودية اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة كورونا، تشمل إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات، بحسب إعلام رسمي.
وحتى الأحد، أصاب "كورونا" ما يزيد على 167 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بالفيديو.. الشيشة مصدر كبير فى انتقال عدوي "كورونا"
» 20 بالمائة زيادة في باقة الإنترنت لكل المستخدمين
» طبيب: نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا "معدومة"
» السعودية.. ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 118
» إيطاليا.. 368 وفاة جديدة بـ"كورونا"
» تعرف على مصير «صلاح» حال إلغاء الدوري الإنجليزي
» الولايات المتحدة.. ارتفاع وفيّات كورونا إلى 59
» السعودية تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
» هذه الأدوية تفاقم فيروس «كورونا»
» «الحب وأشياء آخرى».. فنانون تحدوا الجميع وأعلنوا إسلامهم
» صور.. سطو مسلح على منزل «فيرتونجين» نجم توتنهام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح