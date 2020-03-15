» الولايات المتحدة.. ارتفاع وفيّات كورونا إلى 59

15 مارس 2020 - 10:00 م

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلى 59، بعد وفاة 10 حالات جديدة.



وتصدرت العاصمة واشنطن، المقاطعات، التي شهدت أكبر عدد من الوفيات، فيما وصلت حالات الإصابة فيها إلى 607.

وتسبب الفيروس بحالة من الذعر بين السكان الذين هرعوا إلى المحلات التجارية لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والمستلزمات الأسياسية.

وفي أعقاب فرض الإدارة الأمريكية قيودا على رحلات الطيران الدولية، انتشرت إشاعات حول احتمال اتخاذ قرار مشابه على صعيد الخطوط الداخلية أيضاً، ما أدى إلى ازدحامات كبيرة في المطارات.

ومن المتوقع أن تتواصل حالة الازدحام في المطارات الأمريكية، خلال الأسبوع المقبل أيضاً.