رجائي عطية على وشك الإطاحة بـ"سامح عاشور"

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الطيب حسين

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أسفرت النتائج الأولية  لانتخابات النقابة العامة للمحامين، بعد فرز الأصوات في عدد من المحافظات، عن تقدم كبير للمرشح على منصب النقيب رجائي عطية، على النقيب المنتهية ولايته سامح عاشور.

وكشفت نتائج صناديق انتخابات محامين السويس عن فوز رجائي عطية بـ 70% من الأصوات وحصل سامح عاشور على 30% من الأصوات.

وفى قنا تم إعلان فوز عطية بحصوله على 83 صوتًا، في مقابل حصول  سامح عاشور على 48 صوتًا.

وفي محافظة الإسكندرية استحوذ رجائي عطية على نسبة 80%، بفارق يتجاوز 500 صوت، بإجمالي 874 صوتا، مقابل 242 لسامح عاشور.

واستحوذ رجائي عطية على أغلبية أصوات محاميي المنوفية، ودمياط، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، والدقهلية.


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