» مفاجأة.. الصين: هذان الشخصان وراء انتشار "كورونا"

وقال أوبراين الأسبوع الماضي إن رد الصين على فيروس كورونا كان بطيئا مما كلف العالم شهرين كان يمكن الاستعداد خلالهما لمواجهة انتشار المرض، وهي تصريحات أغضبت الصين.

أما بومبيو فقد صرح بأن البيانات المنقوصة من الصين أدت إلى عرقلة الرد الأمريكي على تفشي فيروس كورونا.

وأكدت وكالة "شينخوا" أن الإجراءات التي قامت بها بكين، بما في ذلك فرض حجر صحي صارم على ملايين الأشخاص، منح العالم "وقتا ثمينا" للاستعداد وهو ما يقر به المجتمع الدولي.

وأضافت أن جهود الولايات المتحدة في التعامل مع حالات الإصابة بالفيروس لديها تعرضت لانتقادات واسعة.

واتهمت الوكالة واشنطن بالكيل بمكيالين في ما يتعلق بتقييم إجراءات العزل الصينية، مقارنة بإجراءات العزل التي فرضتها إيطاليا مؤخرا.

كما هاجمت "شينخوا" الساسة الأمريكيين الذي يطلقون على الفيروس اسم "فيروس ووهان" أو "الفيروس الصيني".