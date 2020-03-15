» صور.. سطو مسلح على منزل «فيرتونجين» نجم توتنهام

15 مارس 2020 - 08:04 م

اقتحم أربعة مسلحين منزل الدولي البلجيكي، جان فيرتونجين، لاعب توتنتهام الإنجليزي، خلال تواجده مع فريقه في ألمانيا لمواجهة فريق لايبزج بدوري أبطال أوروبا.





وكانت زوجة اللاعب صوفي دي فريس وطفلاه في المنزل عندما هاجم المسلحون المنزل في حوالي الساعة 8 مساء يوم الثلاثاء. ووفق صحيفة "ديلي ميل"، فإن المهاجمين الذين كانوا مسلحين بسكاكين وسواطير طلبوا الحصول على أشياء ثمينة ونقدية من زوجة فيرتونجين.

وقال مصدر مقرب من نادي توتنهام لصحيفة "إكسبرس": "كانت زوجة جان مرعوبة واستجابت لطلبات المهاجمين، الذين سرقوا أدوات إلكترونية خلال الهجوم".





وقامت الشرطة بفحص شقة مدافع توتنهام، وسألوا الجيران عما إذا كانوا رأوا أحدًا. ومازالت تحقيقات الشرطة جارية من دون أن يتم القبض على أي شخص حتى الآن.

وقال متحدث باسم الشرطة: "تم استدعاء الشرطة إلى عنوان سكني في NW3 في الساعة 7.49 صباح يوم 10 مارس للإبلاغ عن عملية سطو قام بها أربعة رجال مقنعين، مسلحين بالسكاكين، وسرقوا عددا من الأغراض قبل مغادرتهم".





وأضاف: "لم يصب أحد، ولم يتم القبض على أي من المشتبه فيهم، ولا تزال التحقيقات مستمرة"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال متحدث باسم توتنهام: "ندعم جان وعائلته خلال هذا الوقت المؤلم للغاية، ونشجع أي شخص لديه أي معلومات على التقدم لمساعدة الشرطة في التحقيقات".