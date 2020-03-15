تعرف على مصير «صلاح» حال إلغاء الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد صلاح

كشف تقرير نشرته شبكة "WhoScored " العالمية المختصة بالإحصائيات وأرقام اللاعبين في كرة القدم عن أفضل 20 لاعبًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إذا ما تم إلغاء الموسم الحالي 2019/2020 الآن بسبب فيروس كورونا.

ووصلت البطولة حتى الآن إلى الجولة التاسعة والعشرين، ولكن قامت رابطة الأندية الإنجليزية بتأجيلها حتى 4 أبريل المقبل بعد ظهور إصابات لبعض اللاعبين بالفرق المشاركة ومن ضمنها بورنموث، إيفرتون وليستر سيتي، للحد من تفشي الوباء الذي يهدد حياة العديد من الأشخاص.

ولكن خرجت في الساعات القليلة الماضية العديد من الاقتراحات التي تتبنى فكرة إلغاء الدوري الإنجليزي الممتاز على الفور، مع آراء بحتمية فوز ليفربول باللقب وهناك من يعارض تلك الفكرة ويطالب ببدء الموسم الجديد دون بطل أو فرق هابطة إلى دوري الدرجة الأولى، شامبيونشيب.

ونشرت الشبكة، ترتيب أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وشهد تواجد مهاجم وجناح ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، في المركز السادس بتقييم 7.45 على إجمالي أداءه في الموسم الحالي.

وجاء الترتيب كالآتي:

1- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – التقييم 7.92 – أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

2- أداما تراوري (ولفرهامبتون) – التقييم 7.59

3- رياض محرز (مانشستر سيتي) – التقييم 7.59

4- ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي) – التقييم 7.50

5- ساديو ماني (ليفربول) – التقييم 7.50

6- محمد صلاح (ليفربول) – التقييم 7.45

7- فيرجيل فان دايك (ليفربول) – التقييم 7.40

8- ويلفرد نديدي (ليستر سيتي) – التقييم 7.36

9- جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – التقييم 7.34

10- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – التقييم 7.34

11- جاك جريليش (أستون فيلا) – التقييم 7.33

12- ريتشارليسون (إيفرتون) – التقييم 7.32

13- هاري كين (توتنهام) – التقييم 7.30

14- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) – التقييم 7.30

15- راؤول خيمينيز (ولفرهامبتون) – التقييم 7.29

16- سون هيونج مين (توتنهام) – التقييم 7.28

17- روبرتو فيرمينو (ليفربول) – التقييم 7.26

18- جون ماكجين (أستون فيلا) – التقييم 7.26

19- جيمي فاردي (ليستر سيتي) – التقييم 7.25

20- ويليان (تشيلسي) – التقييم 7.25


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