وزير الشباب يكشف موعد استئناف الدوري

15 مارس 2020 - 07:50 م

علق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إمكانية اشتئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد انتهاء مدة وقف النشاط الرياضي، الذي أعلنته الوزارة يوم أمس لمدة 15 يومًا.

جاء هذا في تصريحات للوزير عبر إذاعة "أون سبورت أف إم".

وقال: "لا نعد باستئناف مسابقة الدوري الممتاز بعد قرار تعليق النشاط الكروي لمدة أسبوعين، لابد أن نقيم الموقف جيدًا فى البداية ونتبع النصائح الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس".

وتابع "صبحي": "وقف النشاط وتعليق منافسات الدوري المصري لمدة أسبوعين لا يعني إلغاء المسابقة، ولكن الأولوية في الوقت الحالي لصحة المصريين".

ولفت إلى أن "هناك دول قررت إيقاف النشاط الكروي لأجل غير مسمى، ولكننا نضع خطط بديلة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات المختلفة، خاصة أننا نعاني في مصر من معدلات أقل مقارنةً بالوضع الراهن في دول العالم بشأن الإصابة بالفيروس".