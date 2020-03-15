» بعد قليل.. قطع المياه عن هذه المناطق

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القاهرة الجديدة

قطع المياه

عكارة

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انقطاع المياه ببعض مناطق المدينة بسبب زيادة نسبة عكارة مياه نهر النيل، من الساعة 6 مساء اليوم الأحد 15/3/2020 لحين انخفاض نسبة العكارة للنسبة المسموح بها.

وأضاف جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن المناطق التي تتأثر بقطع المياه عن محطة مياه القاهرة الجديدة: "المستثمرين الجنوبية والشمالية- جميع مناطق إسكان العائلي- المنطقة الصناعية- أبوالهول- الامتداد الجنوبي والأندلس ودار مصر الأندلس- النرجس فيلات وعمارات - القطاع 3 و4 مركز خدمات المدينة- اللوتس- مناطق الجامعة الأمريكية- مناطق الامتداد الشرقي الأيقونة والتمر حنة -القرنفل -دار مصر القرنفل- الرحاب 2 - مدينتي".

ولفتت إلى أنه سوف يتم ضخ المياه من الآن من خلال خزانات المحطات التي تكفي احتياجات المدينة حتى الساعة السادسة مساء اليوم.

وأشارت إلى أنه يوجد سيارات تابعة لجهاز المدينة محمله بمياه الشرب لطلب السيارة برجاء الاتصال برقم 15100.


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