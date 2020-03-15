» منع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها للمساجد في السعودية

15 مارس 2020 - 07:07 م

قررت السلطات السعودية، اليوم الأحد، منع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها للمساجد.

وأمر وزير الشؤون الإسلامية في البلاد، عبد اللطيف آل الشيخ، بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتا للمساجد والجوامع، وذلك استكمالا لإجراءات احترازية ضد كورونا المستجد.

كما أصدر الوزير السعودي قرارا بقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين لديوان الوزارة وفروعها عبر وسائل التواصل المعلن عنها في بوابة الوزارة الإلكترونية.

وتضمن القرار، خفض عدد الحضور للموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة 50% على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد ولا يسمح بعدم حضور الموظف ليومين متتاليين، فيما تتولى الوكالات والإدارات والأمانات والفروع بالوزارة ترتيب ذلك بين موظفيها بما يضمن استمرارية العمل، كما وجه الوزير بتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعة حضورا وانصرافا.