  • الأحد 15 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سويسرا

سويسرا تسجل 1000 إصابة بـ"كورونا" فى يوم واحد

الشريف وحمامة

«الحب وأشياء آخرى».. فنانون تحدوا الجميع وأعلنوا إسلامهم

أرشيفية

أبرز 10 أخطاء شائعة عن فيروس «"كورونا»

أمير الكويت

الكويت على وشك إعلان حظر التجوال

وزير التعليم

اكتشاف حالات إصابة بـ«كورونا» بمدرستين بالدقهلية

أرشيفية

قرار عاجل.. منع الأكل والشرب داخل مطاعم السعودية

ياسمين صبري

أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها من «أبوهشيمة»

«داعش» يوقف عملياته في أوروبا بسبب «كورونا»

«داعش» يوقف عملياته في أوروبا بسبب «كورونا»

وزارة المالية

ننشر الزيادات الجديدة في الأجور لموظفي الدولة

ارشيفية

ألمانيا تغلق حدودها مع 3 دول

منع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها للمساجد في السعودية

عرب وعالم

الكعبة
الكعبة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تطورات جديدة في كليب "بنت مكة" الذي أحدث ضجة في السعودية

#

السعودية تعلق سفر مواطنيها من وإلى إيران

#

بالفيديو.. شاب سعودي يغري فتاة بأمر محظور

#

استنفار في السعودية بعد تفشي فيروس خطير ومخاوف في مصر

السعودية

كورونا

ادخال المياه للمساجد

قررت السلطات السعودية، اليوم الأحد، منع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها للمساجد.

وأمر وزير الشؤون الإسلامية في البلاد، عبد اللطيف آل الشيخ، بمنع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها مؤقتا للمساجد والجوامع، وذلك استكمالا لإجراءات احترازية ضد كورونا المستجد.

كما أصدر الوزير السعودي قرارا بقصر استقبال طلبات واستفسارات المراجعين لديوان الوزارة وفروعها عبر وسائل التواصل المعلن عنها في بوابة الوزارة الإلكترونية.

وتضمن القرار، خفض عدد الحضور للموظفين في ديوان الوزارة وفروعها بنسبة 50% على أن يمارس باقي الموظفين أعمالهم عن بعد ولا يسمح بعدم حضور الموظف ليومين متتاليين، فيما تتولى الوكالات والإدارات والأمانات والفروع بالوزارة ترتيب ذلك بين موظفيها بما يضمن استمرارية العمل، كما وجه الوزير بتطبيق ساعات الدوام المرنة بمعدل ساعة حضورا وانصرافا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» المالية: 1,7 تريليون جنيه قيمة الموازنة الجديدة
» سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة حول تجديد عقود هؤلاء
» بعد قليل.. قطع المياه عن هذه المناطق
» منع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها للمساجد في السعودية
» سويسرا تسجل 1000 إصابة بـ"كورونا" فى يوم واحد
» التعليم: حملة تطهير وتعقيم جميع المدارس
» أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها من «أبوهشيمة»
» عون: لا تهاون مطلقًا في تأمين الوقاية من "كورونا"
» السعودية.. اعتقال 8 ضباط أحدهم لواء بهذه التهم
» المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية بسبب "كورونا"
» نتنياهو يخضع لفحص "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح