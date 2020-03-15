  • الأحد 15 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سويسرا

سويسرا تسجل 1000 إصابة بـ"كورونا" فى يوم واحد

الشريف وحمامة

«الحب وأشياء آخرى».. فنانون تحدوا الجميع وأعلنوا إسلامهم

أرشيفية

أبرز 10 أخطاء شائعة عن فيروس «"كورونا»

أمير الكويت

الكويت على وشك إعلان حظر التجوال

وزير التعليم

اكتشاف حالات إصابة بـ«كورونا» بمدرستين بالدقهلية

أرشيفية

قرار عاجل.. منع الأكل والشرب داخل مطاعم السعودية

ياسمين صبري

أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها من «أبوهشيمة»

«داعش» يوقف عملياته في أوروبا بسبب «كورونا»

«داعش» يوقف عملياته في أوروبا بسبب «كورونا»

وزارة المالية

ننشر الزيادات الجديدة في الأجور لموظفي الدولة

ارشيفية

ألمانيا تغلق حدودها مع 3 دول

بروفيسور مصري بجامعة «هارفارد» يكشف:

أبرز 10 أخطاء شائعة عن فيروس «"كورونا»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

الرئيس الأمريكي بانتظار نتائج فحص فيروس "كورونا"

#

الصحة العالمية: تصنيف "كورونا" وباءً عالميًا وارد

#

مؤشر جديد مبشر للسيطرة على فيروس كورونا

#

تصريحات هامة لوزيرة الصحة عن انتشار فيروس"كورونا"

كشف الدكتور أسامة حمدي، الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية عن أبرز 10 أخطاء شائعة حول فيروس كورونا، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا.

ونشر حمدي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أبرز هذه الأخطاء على النحو التالي:

-فترة حضانة الفيروس 14 يومًا.

خطأ: فترة حضانة الفيروس 4 أيام فقط ولكنها قد تتراوح بين 2-14 يوم. لذا للتأكد من عدم حمل العدوى يحب الانتظار 14 يومًا من تاريخ مخالطة المصاب وهى فترة العزل

-إذا أصبت بالفيروس حتمًا ستظهر عليك الأعراض

خطأ: في العديد من الحالات قد لا توجد أعراض رغم الاصابة. في حالة حدوث الاعراض فإنها في البداية بسيطة وتزداد بالتدريج.

-أكثر أعراض الفيروس آلام في الحلق ورشح وصداع وآلام في الجسم.

خطأ: أكثر أعراض الفيروس حدوثًا إرتفاع الحرارة والسعال الجاف والارهاق وضيق التنفس.

الاعراض الأخري الأقل حدوثًا: آلام الحلق، الرشح أو الزكام، آلام الجسم، الصداع، الاسهال.

-كل من يصاب بالفيروس يصاب بالالتهاب الرئوي الذي قد يؤدي إلى ضيق شديد في التنفس ويحدث مباشرة بعد الإصابة.

خطأ: الالتهاب الرئوي يحدث فقط لواحد من كل 5 أشخاص وعادة ما يحدث في الاسبوع الثاني للمرض وفي خلال اليوم الثامن أو التاسع لبداية الأعراض.

- الإصابة بالفيروس تشابه نوبة البرد تمامًا ويصعب التفرقة بينهما.

خطأ: نوبة البرد تنتج من أنواع أخرى من فيروس الكورونا وليست Covid-19 وأعراض نوبة البرد تبدأ بحكة أو آلام في الحلق مع رشح أو زكام وبدون ارتفاع في الحرارة وهى ليست الاعراض الشائعة لفيروس Covid-19 لذا لا يجب الخلط أو الفزع.

- لا يمكن التفرقة بين الانفلونزا العادية والاصابة بفيروس Covid-19 المستحدث.

خطأ: رغم تشابه الاثنين في كثير من الاعراض مثل السخونة والسعال والارهاق وآلام الحلق والصداع. إلا أن فترة حضانة الانفلونزا قصيرة جدًا وتظهر الاعراض فجأة وليس بالتدريج كما هو الحال في فيروس Covid-19 كما أن سخونة الانفلونزا تكون مُصاحبة بالرعشة وربما القئ. والانفلونزا الموسمية تكون معدية قبل ظهور الاعراض ويمكن أن تصيب الاطفال كما أنها قليلة المضاعفات وكل هذا على خلاف فيروس الكورونا Covid-19 .

- كل من يصاب بالفيروس يجب إن يذهب للمستشفى للعلاج.

خطأ شديد: لا يجب الذهاب للمستشفى إلا إذا زادت الأعراض بحدوث ضيق شديد في التنفس والتى يمكن أن تحدث في الاسبوع الثاني للمرض ولكن أفضل الطرق هو العزل بالمنزل مع تقليل الاختلاط ومتابعة الاعراض مع زيادة كمية السوائل ومخفضات الحرارة واستخدام سرير وحمام منفصل. إخبر طبيبك بحالتك والذي قد يطلب فحصك إذا إستوجب الأمر ولكن لا تغادر منزلك دون ارتداء ماسك كذلك يجب على من يخالطوك بالمنزل ارتداء ماسك وغسل الايادي باستمرار بالماء والصابون أو مطهر اليدين.

- الفيروس خطير وقاتل لكل من يصاب به.

خطأ: معظم حالات الفيروس يتم الشفاء منها نهائيا خاصة في السن الصغير لقوة مناعة الجسم. المعرضون للمضاعفات هم عادة كبار السن والمدخنين والمصابين بالامراض المزمنة مثل الربو والسكر وأمراض القلب والفشل الكلوي والمعالجين بالكورتيزون وادوية تثبيط المناعة بعد زراعة الأعضاء ومرضى نقص المناعة.

- لايمكن الحد من إنتشار الفيروس على مستوى الدول وربما تصل كل الدول الى مصير إيطاليا.

خطأ: أهم وسائل الحد من إنتشار الفيروس على مستوى الدول إثنان؛ الأول تقليل التزاحم ومنعه قدر الامكان فالفرد يريد مسافة متر على الأقل عن المصاب لمنع إنتشار الفيروس لذا علقت بعض الدول الدراسة وصلاة الجماعة والتزاحم في مناطق العمل. الثاني: وقف الطيران من الدول عالية الاصابة مع الفحص الدقيق لجميع القادمين للبلد.

- لا يمكن الوقاية من الفيروس فالاصابة حتمية في وجود حالات إصابة تحيط بنا.

خطأ: إتباع بعض خطوات النظافة الشخصية يقي بشكل كبير من الاصابة 1- غسل الأيدي بالماء والصابون مرات عده يوميًا لفترة لا تقل عن 20 ثانية أو إستخدام مطهر الأيدي. 2- عدم لمس الفم والانف والعين بدون غسل الأيدي قبل الملامسة والامتناع عن السلام بالأيدي والقبلات. 3- الابتعاد لمسافة متر على الاقل ممن يسعل أو يعطس. 4-إبتعد عن إعادة إستخدام الأكواب وأدوات المائدة التى استخدمها غيرك. 5- تغطية الانف والفم عند العطس أو السعال إما بمنديل ورقي أو بمنتصف الزراع مع التخلص بالمنديل مباشرة في القمامة. 6- لا تغادر منزلك إن كنت مريضًا وحتى تشفى تمامًا. 7- نظف الاماكن الكثيرة اللمس كالترابيزات ومقابض الابواب ولوحة مفاتيح الكمبيوتر والتليفون المحمول بقاتل للجراثيم بالرش أو المسح فالفيروس يظل على الأسطح الصلدة حتى 2-3 أيام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» المالية: 1,7 تريليون جنيه قيمة الموازنة الجديدة
» سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة حول تجديد عقود هؤلاء
» بعد قليل.. قطع المياه عن هذه المناطق
» منع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها للمساجد في السعودية
» سويسرا تسجل 1000 إصابة بـ"كورونا" فى يوم واحد
» التعليم: حملة تطهير وتعقيم جميع المدارس
» أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها من «أبوهشيمة»
» عون: لا تهاون مطلقًا في تأمين الوقاية من "كورونا"
» السعودية.. اعتقال 8 ضباط أحدهم لواء بهذه التهم
» المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية بسبب "كورونا"
» نتنياهو يخضع لفحص "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح