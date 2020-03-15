أبرز 10 أخطاء شائعة عن فيروس «"كورونا»

15 مارس 2020 - 06:54 م

كشف الدكتور أسامة حمدي، الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية عن أبرز 10 أخطاء شائعة حول فيروس كورونا، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميًا.

ونشر حمدي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أبرز هذه الأخطاء على النحو التالي:

-فترة حضانة الفيروس 14 يومًا.

خطأ: فترة حضانة الفيروس 4 أيام فقط ولكنها قد تتراوح بين 2-14 يوم. لذا للتأكد من عدم حمل العدوى يحب الانتظار 14 يومًا من تاريخ مخالطة المصاب وهى فترة العزل

-إذا أصبت بالفيروس حتمًا ستظهر عليك الأعراض

خطأ: في العديد من الحالات قد لا توجد أعراض رغم الاصابة. في حالة حدوث الاعراض فإنها في البداية بسيطة وتزداد بالتدريج.

-أكثر أعراض الفيروس آلام في الحلق ورشح وصداع وآلام في الجسم.

خطأ: أكثر أعراض الفيروس حدوثًا إرتفاع الحرارة والسعال الجاف والارهاق وضيق التنفس.

الاعراض الأخري الأقل حدوثًا: آلام الحلق، الرشح أو الزكام، آلام الجسم، الصداع، الاسهال.

-كل من يصاب بالفيروس يصاب بالالتهاب الرئوي الذي قد يؤدي إلى ضيق شديد في التنفس ويحدث مباشرة بعد الإصابة.

خطأ: الالتهاب الرئوي يحدث فقط لواحد من كل 5 أشخاص وعادة ما يحدث في الاسبوع الثاني للمرض وفي خلال اليوم الثامن أو التاسع لبداية الأعراض.

- الإصابة بالفيروس تشابه نوبة البرد تمامًا ويصعب التفرقة بينهما.

خطأ: نوبة البرد تنتج من أنواع أخرى من فيروس الكورونا وليست Covid-19 وأعراض نوبة البرد تبدأ بحكة أو آلام في الحلق مع رشح أو زكام وبدون ارتفاع في الحرارة وهى ليست الاعراض الشائعة لفيروس Covid-19 لذا لا يجب الخلط أو الفزع.

- لا يمكن التفرقة بين الانفلونزا العادية والاصابة بفيروس Covid-19 المستحدث.

خطأ: رغم تشابه الاثنين في كثير من الاعراض مثل السخونة والسعال والارهاق وآلام الحلق والصداع. إلا أن فترة حضانة الانفلونزا قصيرة جدًا وتظهر الاعراض فجأة وليس بالتدريج كما هو الحال في فيروس Covid-19 كما أن سخونة الانفلونزا تكون مُصاحبة بالرعشة وربما القئ. والانفلونزا الموسمية تكون معدية قبل ظهور الاعراض ويمكن أن تصيب الاطفال كما أنها قليلة المضاعفات وكل هذا على خلاف فيروس الكورونا Covid-19 .

- كل من يصاب بالفيروس يجب إن يذهب للمستشفى للعلاج.

خطأ شديد: لا يجب الذهاب للمستشفى إلا إذا زادت الأعراض بحدوث ضيق شديد في التنفس والتى يمكن أن تحدث في الاسبوع الثاني للمرض ولكن أفضل الطرق هو العزل بالمنزل مع تقليل الاختلاط ومتابعة الاعراض مع زيادة كمية السوائل ومخفضات الحرارة واستخدام سرير وحمام منفصل. إخبر طبيبك بحالتك والذي قد يطلب فحصك إذا إستوجب الأمر ولكن لا تغادر منزلك دون ارتداء ماسك كذلك يجب على من يخالطوك بالمنزل ارتداء ماسك وغسل الايادي باستمرار بالماء والصابون أو مطهر اليدين.

- الفيروس خطير وقاتل لكل من يصاب به.

خطأ: معظم حالات الفيروس يتم الشفاء منها نهائيا خاصة في السن الصغير لقوة مناعة الجسم. المعرضون للمضاعفات هم عادة كبار السن والمدخنين والمصابين بالامراض المزمنة مثل الربو والسكر وأمراض القلب والفشل الكلوي والمعالجين بالكورتيزون وادوية تثبيط المناعة بعد زراعة الأعضاء ومرضى نقص المناعة.

- لايمكن الحد من إنتشار الفيروس على مستوى الدول وربما تصل كل الدول الى مصير إيطاليا.

خطأ: أهم وسائل الحد من إنتشار الفيروس على مستوى الدول إثنان؛ الأول تقليل التزاحم ومنعه قدر الامكان فالفرد يريد مسافة متر على الأقل عن المصاب لمنع إنتشار الفيروس لذا علقت بعض الدول الدراسة وصلاة الجماعة والتزاحم في مناطق العمل. الثاني: وقف الطيران من الدول عالية الاصابة مع الفحص الدقيق لجميع القادمين للبلد.

- لا يمكن الوقاية من الفيروس فالاصابة حتمية في وجود حالات إصابة تحيط بنا.

خطأ: إتباع بعض خطوات النظافة الشخصية يقي بشكل كبير من الاصابة 1- غسل الأيدي بالماء والصابون مرات عده يوميًا لفترة لا تقل عن 20 ثانية أو إستخدام مطهر الأيدي. 2- عدم لمس الفم والانف والعين بدون غسل الأيدي قبل الملامسة والامتناع عن السلام بالأيدي والقبلات. 3- الابتعاد لمسافة متر على الاقل ممن يسعل أو يعطس. 4-إبتعد عن إعادة إستخدام الأكواب وأدوات المائدة التى استخدمها غيرك. 5- تغطية الانف والفم عند العطس أو السعال إما بمنديل ورقي أو بمنتصف الزراع مع التخلص بالمنديل مباشرة في القمامة. 6- لا تغادر منزلك إن كنت مريضًا وحتى تشفى تمامًا. 7- نظف الاماكن الكثيرة اللمس كالترابيزات ومقابض الابواب ولوحة مفاتيح الكمبيوتر والتليفون المحمول بقاتل للجراثيم بالرش أو المسح فالفيروس يظل على الأسطح الصلدة حتى 2-3 أيام.