  • الأحد 15 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سويسرا

سويسرا تسجل 1000 إصابة بـ"كورونا" فى يوم واحد

الشريف وحمامة

«الحب وأشياء آخرى».. فنانون تحدوا الجميع وأعلنوا إسلامهم

أرشيفية

أبرز 10 أخطاء شائعة عن فيروس «"كورونا»

أمير الكويت

الكويت على وشك إعلان حظر التجوال

وزير التعليم

اكتشاف حالات إصابة بـ«كورونا» بمدرستين بالدقهلية

أرشيفية

قرار عاجل.. منع الأكل والشرب داخل مطاعم السعودية

ياسمين صبري

أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها من «أبوهشيمة»

«داعش» يوقف عملياته في أوروبا بسبب «كورونا»

«داعش» يوقف عملياته في أوروبا بسبب «كورونا»

وزارة المالية

ننشر الزيادات الجديدة في الأجور لموظفي الدولة

ارشيفية

ألمانيا تغلق حدودها مع 3 دول

«الحب وأشياء آخرى».. فنانون تحدوا الجميع وأعلنوا إسلامهم

الصفحة الأخيرة

الشريف وحمامة
الشريف وحمامة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن ارتداءها الحجاب

#

ضجة عارمة..كارول سماحة تصدم الجميع بصورة تكشف المستور

#

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع:"محتاجة عملية وخايفة"

فنانون أسلموا

زواج ممثلين

ممثلون أسلموا

اعتناق الاسلام للزواج

تثبت الحياة أن للحب سحر خاص، يدفع بالبعض إلى فعل ما يراه الكثيرون مستحيلًا.

ومن القصص الشهيرة التي تثبت سلطان الحب على عدد ممن يقعوا أسرى له، لجوء فنانين إلى تغيير دياناتهم واعتناق الإسلام من أجل الارتباط بمن يحبون.

عمر الشريف

من أشهر قصص الفنانين الذين اعتنقوا الإسلام من أجل الحب، قصة الفنان عمر الشريف، الذي غير ديانته اليهودية للزواج من فاتن حمامة.

الاسم الحقيقي لـ"الشريف" هو ميشيل ديمتري شلهوب، وكان يهودي الديانة.

بداية تعرفه على سيدة الشاشة العربية كانت في فيلم "صراع في الوادي"، حينها اختار له المخرج يوسف شاهين اسم " عمر الشريف"، وخلال أحداث الفيلم نشأت بينهما علاقة حب قوية، ولكن حتي يتمكن من اتمام الزواج بها أشهر إسلامه.

وقف الشريف أمام محكمة مصر الشرعية لينطق الشهادتين عام 1955، عقب ذلك توجه إلى منزل "حمامة" وتزوج منها.

منير مراد

ومن القصص التي ذاعت بشكل كبير، زواج الفنان منير مراد من الفنانة سهير البابلي.

وُلد "مراد" واسمه الحقيقي موريس زكي مراد في 13 يناير 1922، وهو شقيق الفنانة ليلى مراد وكان يهودي الديانة.

والتقى "مراد" الفنانة سهير البابلي عندما كانت شابة صغيرة، تزوج منها بعد زواجه الأول من فتاة يهودية إيطالية أنجب منها ابنه الوحيد "زكي".

وأشيع حينها أن مراد اعتنق الإسلام للزواج من "البابلي" وبالفعل امتد زواجهما لمدة 9 سنوات، وتزوج منير مراد من الفنانة الشابة وقتها "سهير البابلي"، إلا أن الاأخيرة نفت في حوار متلفز هذه القصة، مؤكدة أنه اعتنق الإسلام عن اقتناع وليس كما يُشاع أنه دخل الإسلام ليتزوجها فقط.

نجوى سالم

فنانة اشتهرت بأعمالها الكوميدية، في الخمسينيات والستينيات، واسمها الحقيقي نظيرة موسى شحاتة.

وولدت "سالم" في القاهرة لوالدين حاصلان على الجنسية المصرية فوالدها لبناني الأصل وأمها إسبانية يهودية الأصل.

غيرت "سالم" ديانتها للزواج من الناقد الفنى عبد الفتاح البارودي عام 1970، واستمر زواجهما عرفيا حتى وفاتها في 1988، ولم يتم الإعلان عنه إلا بعد رحيلها.

إلا أن "البارودي" نفى صحة تغيير ديانتها من أجل الزواج منه، مؤكدًا أنها أسلمت عن قناعة تامة.

المخرج أسامة فوزي

ومن القصص التي شهدها الوسط الفني كذلك، زواج المخرج أسامة فوزي من الفنانة سلوى خطاب.

وأسامة فوزي كان مسيحي الديانة، وأحدث انتقاله للإسلام ضجة حينها.

ولجأ "أسامة فوزي" إلى تغيير ديانته خصيصًا للزواج من الفنانة سلوى خطاب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» المالية: 1,7 تريليون جنيه قيمة الموازنة الجديدة
» سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة حول تجديد عقود هؤلاء
» بعد قليل.. قطع المياه عن هذه المناطق
» منع إدخال مياه الشرب بكل أنواعها للمساجد في السعودية
» سويسرا تسجل 1000 إصابة بـ"كورونا" فى يوم واحد
» التعليم: حملة تطهير وتعقيم جميع المدارس
» أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها من «أبوهشيمة»
» عون: لا تهاون مطلقًا في تأمين الوقاية من "كورونا"
» السعودية.. اعتقال 8 ضباط أحدهم لواء بهذه التهم
» المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية بسبب "كورونا"
» نتنياهو يخضع لفحص "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح