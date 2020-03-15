«الحب وأشياء آخرى».. فنانون تحدوا الجميع وأعلنوا إسلامهم

15 مارس 2020 - 06:52 م

تثبت الحياة أن للحب سحر خاص، يدفع بالبعض إلى فعل ما يراه الكثيرون مستحيلًا.

ومن القصص الشهيرة التي تثبت سلطان الحب على عدد ممن يقعوا أسرى له، لجوء فنانين إلى تغيير دياناتهم واعتناق الإسلام من أجل الارتباط بمن يحبون.

عمر الشريف

من أشهر قصص الفنانين الذين اعتنقوا الإسلام من أجل الحب، قصة الفنان عمر الشريف، الذي غير ديانته اليهودية للزواج من فاتن حمامة.

الاسم الحقيقي لـ"الشريف" هو ميشيل ديمتري شلهوب، وكان يهودي الديانة.





بداية تعرفه على سيدة الشاشة العربية كانت في فيلم "صراع في الوادي"، حينها اختار له المخرج يوسف شاهين اسم " عمر الشريف"، وخلال أحداث الفيلم نشأت بينهما علاقة حب قوية، ولكن حتي يتمكن من اتمام الزواج بها أشهر إسلامه.

وقف الشريف أمام محكمة مصر الشرعية لينطق الشهادتين عام 1955، عقب ذلك توجه إلى منزل "حمامة" وتزوج منها.

منير مراد

ومن القصص التي ذاعت بشكل كبير، زواج الفنان منير مراد من الفنانة سهير البابلي.

وُلد "مراد" واسمه الحقيقي موريس زكي مراد في 13 يناير 1922، وهو شقيق الفنانة ليلى مراد وكان يهودي الديانة.





والتقى "مراد" الفنانة سهير البابلي عندما كانت شابة صغيرة، تزوج منها بعد زواجه الأول من فتاة يهودية إيطالية أنجب منها ابنه الوحيد "زكي".

وأشيع حينها أن مراد اعتنق الإسلام للزواج من "البابلي" وبالفعل امتد زواجهما لمدة 9 سنوات، وتزوج منير مراد من الفنانة الشابة وقتها "سهير البابلي"، إلا أن الاأخيرة نفت في حوار متلفز هذه القصة، مؤكدة أنه اعتنق الإسلام عن اقتناع وليس كما يُشاع أنه دخل الإسلام ليتزوجها فقط.

نجوى سالم

فنانة اشتهرت بأعمالها الكوميدية، في الخمسينيات والستينيات، واسمها الحقيقي نظيرة موسى شحاتة.

وولدت "سالم" في القاهرة لوالدين حاصلان على الجنسية المصرية فوالدها لبناني الأصل وأمها إسبانية يهودية الأصل.





غيرت "سالم" ديانتها للزواج من الناقد الفنى عبد الفتاح البارودي عام 1970، واستمر زواجهما عرفيا حتى وفاتها في 1988، ولم يتم الإعلان عنه إلا بعد رحيلها.

إلا أن "البارودي" نفى صحة تغيير ديانتها من أجل الزواج منه، مؤكدًا أنها أسلمت عن قناعة تامة.

المخرج أسامة فوزي

ومن القصص التي شهدها الوسط الفني كذلك، زواج المخرج أسامة فوزي من الفنانة سلوى خطاب.





وأسامة فوزي كان مسيحي الديانة، وأحدث انتقاله للإسلام ضجة حينها.

ولجأ "أسامة فوزي" إلى تغيير ديانته خصيصًا للزواج من الفنانة سلوى خطاب.