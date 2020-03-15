» أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها من «أبوهشيمة»

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ياسمين صبري
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خطوبة

ياسمين صبري

أبوهشيمة

في أول ظهور لها عقب إعلان رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، خطوبته منها، نشرت الفنانة ياسمين صبرى، صورة جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين صبرى، في أحد المطاعم المفتوحة بمنطقة ثلجية، ولم تعلق أو تشير إلى مكان تواجدها، بينما لم تنشر "صبري" أي تعليق حول خطوبتها من رجل الأعمال "أبوهشيمة".

وكان "أبوهشيمة"، قد أعلن أول أمس عن خطوبته من الفنانة ياسمين صبري، في حفل خطوبة عائلي، مشيرًا إلى أنه سيعلن عن موعد الزفاف في القريب العاجل.

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