الكويت على وشك إعلان حظر التجوال

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حظر التجوال

مجلس الأمة

كورونا

مرزوق الغانم

كشف رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، اليوم الأحد، حقيقة فرض حظر تجول حاليا في البلاد، مشيراً إلى أن الأمر لم يطبق حتى الآن، وأنه مرهون بمدى تعاون المواطنين والمقيمين مع القرارات الصادرة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار "الغانم" حسب وسائل إعلام محلية، إلى أن أي تطورات قد تطرأ في هذا المجال، يمكن معه فرض حظر التجوال.

وتابع «أبلغنا وزير الدفاع إن كل الإجراءات الاحترازية واردة ولا يوجد حاليا قرار حظر التجول.. وهو مرتبط بمدى تعاون المواطنين والمقيمين مع قرارات الحكومة وتطورات انتشار فيروس كورونا».

وأضاف أننا طلبنا من الحكومة توفير كل ما يحتاجه المواطنون في الخارج.

وكان 14 نائباً من نواب مجلس الأمة، ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، ووزير الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، اجتمعوا اليوم الأحد، في مكتب رئيس المجلس مرزوق الغانم، لمتابعة تطورات أزمة كورونا.


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