فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب وتكشف السر

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مسلسل

فنانة

حجاب

رنا سماحة

فاجأت الفنانة رنا سماحة، جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة لها مرتدية الحجاب وممسكة بيدها "السبحة".

رنا سماحة نشرت الصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كاشفة عن سر هذا الزي، وكتب معلقة على الصورة :« استنوني في دور رغده مسلسل جمع سالم #رمضان2020 بطولة حبيبة قلبي زينة رضا تأليف محمد ناير اخراج إيمان حداد".

ونالت الصورة على إعجاب متابعيها، مشيرين إلى أن الحجاب أعطاها رونق خاص ولائق عليها.




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