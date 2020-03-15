«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

15 مارس 2020 - 05:48 م

حذر الأطباء في مدينة "ووهان" الصينية – معقل فيروس كورونا – من أن الفيروس المستجد يهدد خصوبة الرجال في حال الشفاء منه، داعين إلى إجراء اختبارات للخصوبة خوفًا من أن يسبب "COVID-19 " مشاكل في الخصوبة.

وعلى الرغم من أنه لم توجد أي دراسة تقول إن الفيروس يقلل من الخصوبة أو يسبب العجز الجنسي لدى الرجال، إلا أن الأطباء في "ووهان" يقولون إن الإصابة به لها تأثير في إنتاج الحيوانات المنوية وتكوين الهرمونات الجنسية الذكرية.

وفي حين يستهدف الفيروس في الغالب الجهاز التنفسي، والجهاز المناعي للإنسان، إلا أنه نظريًا يمكن أن يؤثر على القدرة التناسلية للذكور، وفق تخير صدره أطباء بمستشفى "موهان" في "تونجي"، وهو واحد من المستشفيات التي خصصتها الحكومة الصينية لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا في "ووهان".

وبحسب الخبراء، فإن فيروس " "SARS-CoV-2 يتسبب في تلف الأنسجة في الخلايا البشرية عن طريق ربط "بروتين سبايك" ببروتين في غشاء الخلية، يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2 )، الموجود في الرئتين والأعضاء الأخرى داخل جسم الإنسان.

ووفقًا للفريق الطبي بقيادة البروفيسور لي يوفينج ومساعدوه بمركز الطب التناسلي بالمستشفى، فإن هذه المادة وفيرة في الخصيتين، ويمكن أن تتركز في الخلايا التي تؤثر على الخصوبة مثل الخلايا الجرثومية والخلايا الداعمة وخلايا "Leydig "، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يذكر أنه خلال وباء "السارس"، الذي أصاب 26 دولة خلال الفترة ما بين عامي 2002 و 2003، لاحظ الأطباء وجود تلف خطير في جهاز المناعة لبعض الخصيتين.

ويتشابه الفيروس الجديد مع فيروس سارس 2002، نظرًا لأن كلاهما يشتركان في نفس مستقبل الخلية المضيفة (ACE2 )، لذا فإنه يمكن أن يؤثر فيروس "COVID-19 " على الخصيتين، وفق تحذير الأطباء.

وقال التقرير الصادر عن المستشفى في "ووهان": "لذلك، بالنسبة للرجال الذين أصيبوا بالعدوى، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى الإنجاب، من الأفضل عند التعافي الخضوع لاختبارات الخصوبة ذات الصلة، مثل جودة الحيوانات المنوية واختبارات مستوى الهرمون، للكشف عن مشاكل محتملة".

لكن بعد أن تسبب التحذير الطبي المنشور على موقع حكومة "هوبي" في الصين في إثارة حالة من الهلع بين المتعافين، تم حذفه بعد ساعات من نشره، إلا أن محتواه انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين وخارجها.

وقال تشى قوانج تشونج، وهو بمستشفى يوييانج للطب الصيني التقليدي والغربي المتكامل في شانغهاى، إنه ليس من غير المألوف أن تسبب العدوى الفيروسية مشكلات في الجهاز التناسلي للذكور".

وأضاف: "لقد استقبلت عددًا قليلاً من مرضى السارس الذين يعانون من العقم على مر السنين، بيد أن العينة صغيرة جدًا لا يمكن استخلاص خلاصة عامة منها".