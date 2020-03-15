  • الأحد 15 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:47 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أمير الكويت

الكويت على وشك إعلان حظر التجوال

وزير التعليم

اكتشاف حالات إصابة بـ«كورونا» بمدرستين بالدقهلية

أرشيفية

قرار عاجل.. منع الأكل والشرب داخل مطاعم السعودية

السيسي وحميدتي

سد النهضة يتصدر مباحثات "السيسي" و"حميدتي"

«داعش» يوقف عملياته في أوروبا بسبب «كورونا»

«داعش» يوقف عملياته في أوروبا بسبب «كورونا»

وزارة المالية

ننشر الزيادات الجديدة في الأجور لموظفي الدولة

ارشيفية

ألمانيا تغلق حدودها مع 3 دول

مجلس الدولة

القضاء يدخل على خط مواجهة «كورونا»

نادين نسيب نجيم

مشاكل في العلاقة..فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف سبب طلاقها

الشرطة السعودية

السعودية.. اعتقال 8 ضباط أحدهم لواء بهذه التهم

بعد أيام من خطوبته.. نقل حمو بيكا إلى المستشفى

الصفحة الأخيرة

حمو بيكا
حمو بيكا
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

حذف أغنية حمو بيكا بعد ساعات من طرحها

#

حقيقة انتحار زوجة «كوبي براينت»

#

حمو بيكا يوجه رسالة للصين عن انتشار فيروس كورونا

#

معلومات مثيرة عن سيارة "حمو بيكا" باهظة الثمن

مستشفى

مرض

خطوبة

حمو بيكا

بعد أيام قليلة من إعلان مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا، خطوبته، ونشر صورة لشبكة عروسته، أصيب "بيكا" بأزمة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

ونشر "بيكا" عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له مرتديًا ملابس المستشفى ويرقد على السرير، دون أن يعلق أو يوضح طبيعة مرضه.

وكان حمو بيكا نشر خبر خطوبته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دون أن يكشف أي تفاصيل، مكتفيا بنشر صورة للشبكة، كتب تعقيبا عليها: "محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح ".

وتضمنت الصورة، يد "بيكا" اليمنى خلال ارتدائه "الدبلة"، فضلا عن يد خطيبته مرتدية خواتم و"غوايش" ذهبية، معلق عليها: "محدش هيقول مبروك.. أحلى زوزو في الدنيا".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع نبأ الخطبة، الذي حصل على ما يزيد على 12 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "جي تخطب والكوكب بينتهي"، و"أنت بتعلن ارتباطك وسط كل السيول والأعاصير دي"، و"تاريخ مميز وسط جو جميل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

نظام عالمي جديد يتشكل بكورونا

فراج إسماعيل

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول ظهور لـ ياسمين صبري بعد خطوبتها من «أبوهشيمة»
» عون: لا تهاون مطلقًا في تأمين الوقاية من "كورونا"
» السعودية.. اعتقال 8 ضباط أحدهم لواء بهذه التهم
» المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية بسبب "كورونا"
» نتنياهو يخضع لفحص "كورونا"
» القضاء يدخل على خط مواجهة «كورونا»
» ما حكم غلاء الأسعار بسبب كورونا.. الإفتاء تجيب
» شاهد.. خبيرة تجميل تثير ضجة بـ"ماكياج كورونا"
» الفريق محمد فريد يتفقد عناصر ومعدات مواجهة "كورونا"
» الإفتاء: تنصح بـ 8 كلمات لمواجهة كورونا
» "خليك في بيتك" فنانة شهيرة تثير الجدل على مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:38 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح