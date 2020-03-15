بعد أيام من خطوبته.. نقل حمو بيكا إلى المستشفى

15 مارس 2020 - 05:36 م

بعد أيام قليلة من إعلان مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا، خطوبته، ونشر صورة لشبكة عروسته، أصيب "بيكا" بأزمة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

ونشر "بيكا" عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له مرتديًا ملابس المستشفى ويرقد على السرير، دون أن يعلق أو يوضح طبيعة مرضه.

وكان حمو بيكا نشر خبر خطوبته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دون أن يكشف أي تفاصيل، مكتفيا بنشر صورة للشبكة، كتب تعقيبا عليها: "محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح ".

وتضمنت الصورة، يد "بيكا" اليمنى خلال ارتدائه "الدبلة"، فضلا عن يد خطيبته مرتدية خواتم و"غوايش" ذهبية، معلق عليها: "محدش هيقول مبروك.. أحلى زوزو في الدنيا".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع نبأ الخطبة، الذي حصل على ما يزيد على 12 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "جي تخطب والكوكب بينتهي"، و"أنت بتعلن ارتباطك وسط كل السيول والأعاصير دي"، و"تاريخ مميز وسط جو جميل".