أمير سعودي: من يفعل هذا ضد ولي الأمر سيفشل

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سطام بن خالد

انتقد أمير سعودي تبني المواقف الرمادية في الدفاع عن "الوطن وولاة الأمر"، موضحًا أن من يفعل هذا سيفشل.

جاء هذا في تغريدة له على "تويتر"، ضمنها مقتطفات من مقال منشور في صحيفة عكاظ السعودية.

وفي التغريدة: "الحسابات الوطنية لم تعرف الحيادية أو المناطق الرمادية في الدفاع عن الوطن وولاة الأمر".

وأكملت التغريدة: "في رأيي المتسلقون على الوطنية الحقيقيون هم المتلونون وأصحاب التغريدات السوداء والمواقف المتغيرة وفق المصالح وتجدهم يهاجمون المدافعين عن الوطن بكل ما لديهم من قوة وفي النهاية سيفشلون".


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