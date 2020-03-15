قرار عاجل.. منع الأكل والشرب داخل مطاعم السعودية

15 مارس 2020 - 05:12 م

أصدرت عدد من أمانات مناطق بالمملكة العربية السعودية، قرارات عاجلة بشأن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت القرارات توجيهات للبلديات بمنع المطاعم من تقديم الأكل والشرب داخلها، والاكتفاء بالطلبات الخارجية فقط، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنه لأسباب احترازية وجهت المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط، ومنع الجلوس داخل المطاعم، وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة.

ومن جهته، وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي البلديات بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم، على أن يقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط.



#أمانة_الطائف

تلزم جميع المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط وتمنع الجلوس داخل المطاعم والغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة

.. كإجراء احترازي و وقائي للحد من انتشار #فيروس_كورونا pic.twitter.com/oxO8W5xlmd — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) March 15, 2020