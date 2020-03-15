قرار عاجل.. منع الأكل والشرب داخل مطاعم السعودية

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أصدرت عدد من أمانات مناطق بالمملكة العربية السعودية، قرارات عاجلة بشأن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت القرارات توجيهات للبلديات بمنع المطاعم من تقديم الأكل والشرب داخلها، والاكتفاء بالطلبات الخارجية فقط، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أنه لأسباب احترازية وجهت المطاعم وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط، ومنع الجلوس داخل المطاعم، وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة.

ومن جهته، وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي البلديات بمنع الأكل والشرب داخل المطاعم، على أن يقتصر تقديم الخدمة فيها على خدمة الطلب بالسيارة أو التوصيل فقط.


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