» ما حكم غلاء الأسعار بسبب كورونا.. الإفتاء تجيب

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قالت دار الإفتاء إنه في ظل هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها، هو :"حرام شرعًا وخيانة للأمانة، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله".

وأضافت دار الإفتاء -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- بأن التضييق على الناس، وحبس ما يحتاجون إليه في حياتهم من الطعام وغيره، من أجل زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية، يعد غشًّا واعتداءً وإضرارًا بالناس وأكلًا لأموالهم بالباطل.

 وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية قد منحت وليَّ الأمر ومؤسسات الدولة الحقَّ في مكافحة الاحتكار والقضاء عليه بالوسائل اللازمة، لكونه من الجرائم الاقتصادية التي تهدد حياة الناس.

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