» الفريق محمد فريد يتفقد عناصر ومعدات مواجهة "كورونا"

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تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيديو عبر "فيس بوك"، ذلك التفقد ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابة الفيروس.

فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) هو فيروس جديد ضمن فصيلة كبيرة تسمى الفيروسات التاجية "كورونا" والتي تصيب الجهاز التنفسي وتتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد خطورة مثل "سارس" و"ميرس"، ولم يتم اكتشاف علاج لـ"كوفيد-19" حتى الآن.


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