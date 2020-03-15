» أثناء العزل المنزلي..20 نصيحة توجهها الصحة للمواطنين

15 مارس 2020 - 01:41 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 20 نصيحة يجب علي المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها لفيروس " كورونا" اتباعها أثناء العزل بالمنزل بعد إجراء التحاليل اللازمة.

والنصائح والإرشادات أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وهي حسبما نشرته "صدي البلد":"

1- العزل يستمر لمدة 14 يومًا من تاريخ آخر اختلاط مباشر أو غير مباشر مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

2- عدم خروج الشخص المخالط من المنزل طوال فترة العزل المنزلي.

3- يجب على المخالطين ارتداء كمامة تناسب الوجه، خاصة عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات.

4- عدم التنقل كثيرا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر.

5- تخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية، وتجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية.

6- تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.

7- شرب الماء الدافئ بدلًا من المشروبات الباردة.

8- عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.

9- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي.

10- تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، واتباع نظام غذائي متوازن.

11- التهوية الجيدة للمنزل.

12- عدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية.

13- يجب غسل الأدوات المستخدمة جيدًا بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل.

14- يجب تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا مثل (أجهزة الكمبيوتر المشتركة، مقابض الأبواب، الهواتف المنزلية، تجهيزات الحمام، الطاولات بجانب السرير).

15- استخدام غرفة منفصلة للنوم وحمام منفصل إذا كان متاحًا.

16- البقاء على بعد مترين على الأقل فى حالة ضرورة الاختلاط مع أفراد الأسرة.

17- ضرورة قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول، وإذا ظهرت عليه أعراض صعوبة في التنفس أو إسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

18- في حالة ظهور أعراض يجب الاتصال بالخط الساخن (105).

19- التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة.

20- تجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.