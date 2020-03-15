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أثناء العزل المنزلي..20 نصيحة توجهها الصحة للمواطنين

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فيروس كورونا
فيروس كورونا
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متابعات- أمينة عبد العال

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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن 20 نصيحة يجب علي المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها لفيروس " كورونا" اتباعها أثناء العزل بالمنزل بعد إجراء التحاليل اللازمة.

والنصائح والإرشادات أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وهي حسبما نشرته "صدي البلد":"

1-    العزل يستمر لمدة 14 يومًا من تاريخ آخر اختلاط مباشر أو غير مباشر مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

2-     عدم خروج الشخص المخالط من المنزل طوال فترة العزل المنزلي.

3-    يجب على المخالطين ارتداء كمامة تناسب الوجه، خاصة عند التعامل مع أحد أفراد الأسرة، والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه في سلة المهملات.

4-    عدم التنقل كثيرا من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر.

5-    تخصيص مكان بالمنزل نظيف وجيد التهوية، وتجنب جميع الزيارات والأنشطة الاجتماعية.

6-    تغطية الأنف والفم أثناء العطس أو الكحة بمنديل ورقي والتخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.

7-    شرب الماء الدافئ بدلًا من المشروبات الباردة.

8-    عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف مع أفراد الأسرة.

9-    غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو تدليك اليدين بمطهر كحولي.

10-                   تناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، واتباع نظام غذائي متوازن.

11-                   التهوية الجيدة للمنزل.

12-                   عدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية.

13-                   يجب غسل الأدوات المستخدمة جيدًا بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل.

14-                   يجب تنظيف جميع الأسطح التي يتم لمسها كثيرًا مثل (أجهزة الكمبيوتر المشتركة، مقابض الأبواب، الهواتف المنزلية، تجهيزات الحمام، الطاولات بجانب السرير).

15-                   استخدام غرفة منفصلة للنوم وحمام منفصل إذا كان متاحًا.

16-                   البقاء على بعد مترين على الأقل فى حالة ضرورة الاختلاط مع أفراد الأسرة.

17-                   ضرورة قياس الحرارة كل 8 ساعات للشخص المعزول، وإذا ظهرت عليه أعراض صعوبة في التنفس أو إسهال أو ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

18-                   في حالة ظهور أعراض يجب الاتصال بالخط الساخن (105).

19-                   التوجه إلى المستشفى فورًا لإجراء التحاليل اللازمة.

20-                   تجنب المواصلات العامة والأماكن المزدحمة.


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