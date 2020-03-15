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بركات كورونا.. فرنسي يشهر إسلامه ويختار اسم بلال

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بركات كورونا.. فرنسي يشهر إسلامه ويختار اسم بلال
بركات كورونا.. فرنسي يشهر إسلامه ويختار اسم بلال
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عبد القادر وحيد

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فرنسى

كورونا

يعتنق الغسلام

اسم بلال

في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أياما عصيبة كبقية الدول الأوربية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفرنسي يشهر إسلامه داخل أحد المساجد.

ويظهر الفيديو المواطن الفرنسي، وهو  يردد الشهادتين ، ويختار اسم بلال، وذلك أمام أحد أئمة المساجد، والذي ردد الشهادتين باللغتين العربية والفرنسية، ثم قام باحتضان المسلم الجديد.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل شديد من قبل رواد تويتر، حيث علق أحد المغردين :"  اللهم ثبته على التوحيد واجزي خيرا من دعاه الى الاسلام واهدي به من ضل عن سبيلك".

وعلق آخر : " الله يثبته ع دين الاسلام اناس تبحث على دين الاسلام ليتعلمو ويعتنقو وصحابنا العرب م يصدقو كل يوم تحصل واحد طالع يتفاشر بأنه ترك الاسلام".


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