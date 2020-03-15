"رونالدو" يحول فنادقه لمستشفيات لعلاج "كورونا"

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رونالدو

انتشار

فيروس

كورونا

قرر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، تحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في بلاده إلى مستشفيات من أجل المساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن رونالدو قرر تحويل الفنادق التى يمتلكها في البرتغال وتحمل العلامة التجارية "CR7 " إلى مستشفيات للمساعدة فى علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد فى بلاده مجانا.

ولم تتوقف مبادرة رونالدو الإنسانية عند هذا الحد بحسب الصحيفة التي أكدت أن النجم البرتغالى قرر أيضا دفع رواتب الأطباء والعاملين بهذه المستشفيات من ماله الخاص.

وعلق رونالدو على الأحداث الأخيرة، بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث كتب عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قائلا :"يمر العالم بلحظة صعبة للغاية تتطلب أقصى قدر من العناية والاهتمام منا جميعا، أتحدث إليكم اليوم ليس كلاعب كرة قدم، ولكن بصفتي ابنا وأبا وإنسانا معنيًا بأخر التطورات التي تؤثر على العالم كله بشأن فيروس كورونا".

أضاف النجم البرتغالى، قائلا: "أود أن أرسل دعمي لكل من فقد عزيزا وأولئك الذين يعانون من هذا الفيروس، ويجب أن تكون لدينا مشاعر إنسانية لما يحدث في هذا العالم الأن ، قبل أي مصلحة أخرى".




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