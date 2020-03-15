عمرو أديب: "هو ده الموت بالبطيء"

15 مارس 2020 - 01:21 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المواطنين في الدول الخارجية قاموا بشراء السلع الغذائية بطريقة مبالغ فيها، معقبًا: "المواطن المصري مش محتاج يعمل كده، إحنا دولة نظام التوريد فيها قوي".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بلاش الهلع ده، هتعملوا إيه بالحاجات، دول بيجروا على ورق التواليت وإحنا فاهمين ليه، إحنا مش كده".



ووجه رسالة إلى بعض الصيدليات في مصر وهم قلة، قائلا: "بلاش استغلال الناس في شراء الكحول والمنظفات، هو ده الموت بالبطيء، منوها بأن الدولة يجب أن تتدخل لمعاقبة من يرفع الأسعار".

