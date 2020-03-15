تعليق غير متوقع من إعلامي على وقف الدراسة: "العيال هتربينا"

فاجأ الإعلامي، رامي رضوان، متابعيه، عبر حسابه على "تويتر"، بتعليقه على قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .

وكتب رامى رضوان من خلال تغريدته "بس الحقيقة وبكل جد أسبوعين.. 14 يومًا.. فترة كويسة لتكثيف التربية"، مضيفًا: "وده في الغالب اللي هيحصل من الأبناء للأمهات والأباء".

وأنهى رامى رضوان تغريدته "#العيال_هتربينا_في_الإجازة".

وجاء ذلك فور إعلان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليق الدراسة لمدة أسبوعين تفاديًا لأي أخطار وانتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الإعلامى رامى رضوان يقدم برنامج مساء DMC عبر شاشة DMC يوميًا .