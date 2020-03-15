  • الأحد 15 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رونالدو

"رونالدو" يحول فنادقه لمستشفيات لعلاج "كورونا"

الإعلامي عمرو أديب

عمرو أديب: "هو ده الموت بالبطيء"

الإعلامي رامي رضوان

تعليق غير متوقع من إعلامي على وقف الدراسة: "العيال هتربينا"

نادين دوريز

اتهامات لوزيرة في دولة أوربية بنشرها لـ"كورونا"

سلام أرطغرل كوميكس ساخر لمواجهة كورونا

"سلام أرطغرل .. دعاء الأطفال.. وحجاب الشيعة".. كوميكسات ساخرة لمواجهة كورونا

مسجد السيدة زينب

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن الأضرحة الدينية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرار جديد من الرئيس "السيسى"

شاهد بالصور.. اعتداءات إسرائيل علي المسجد الأقصي

إغلاق المسجد الأقصى بسبب كورونا

وزيرة الصحة

وزيرة الصحة:اللي بقوله دا بيفرق جدا مع كورونا

بابا الفاتيكان

قرار عاجل من "الفاتيكان" خوفا من كورونا

تعليق غير متوقع من إعلامي على وقف الدراسة: "العيال هتربينا"

الصفحة الأخيرة

الإعلامي رامي رضوان
الإعلامي رامي رضوان
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

طلب غير متوقع من مقتدى الصدر لمواجهة "كورونا

#

كورونا.. ليبيا والمغرب يعلقان الدراسة ولبنان يمدد

#

تعليق غير متوقع من نجل "مرسي" على وفاة "مبارك"

#

تعليق غير متوقع من ياسر جلال على مقالب شقيقه "رامز"

تويتر

رامي رضوان

دنيا سمير غانم

فاجأ الإعلامي، رامي رضوان، متابعيه، عبر حسابه على "تويتر"، بتعليقه على قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .

وكتب رامى رضوان من خلال تغريدته "بس الحقيقة وبكل جد أسبوعين.. 14 يومًا.. فترة كويسة لتكثيف التربية"، مضيفًا: "وده في الغالب اللي هيحصل من الأبناء للأمهات والأباء".

وأنهى رامى رضوان تغريدته "#العيال_هتربينا_في_الإجازة".

وجاء ذلك فور إعلان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليق الدراسة لمدة أسبوعين تفاديًا لأي أخطار وانتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الإعلامى رامى رضوان يقدم برنامج مساء DMC عبر شاشة DMC يوميًا .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..هل خرجت المؤامرة عن السيطرة؟

د. هشام الحمامي

كورونا فوق الشجرة

فراج إسماعيل

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد

أسئلة ما بعد الدكتور محمد عمارة (1- 2)

أسامة الهتيمي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تكليف نائب رئيس العراق بالحكومة الانتقالية
» أثناء العزل المنزلي..20 نصيحة توجهها الصحة للمواطنين
» "أنت شيطان في جسد امرأة".. هند القحطاني تشعل مواقع التواصل
» بركات كورونا.. فرنسي يشهر إسلامه ويختار اسم بلال
» احتفالية فنية لذوي الاحتياجات بمتحف المجوهرات
» إجراء عاجل من السكة الحديد بسبب كورونا
» "لن تصابي بكورونا".. أحلام تثير ضجة بسبب إليسا
» وزير الأوقاف: لا داعي للعزاء والمصافحة
» فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بفيديو عن "كورونا"
» فنانة شهيرة وزوجها .. من الاحتفال بعيد الميلاد للحجر الصحي
» تعرف على أسعار الذهب اليوم في الأسواق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية
أصالة
التراويح