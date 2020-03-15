اتهامات لوزيرة في دولة أوربية بنشرها لـ"كورونا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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المملكة المتحدة

كورونا

فيروس كورونا

نادين دوريز

بالرغم من أن وزيرة الدولة لشئون سلامة المرضى والوقاية من الانتحار في المملكة المتحدة البريطانية، نادين دوريز، في الحجر الصحي بعد إثبات إيجابية التحاليل الخاصة بها عن إصابتها بفيروس"كورونا" منذ 4 أيام، إلا أن هناك اتهاما موجه الها بنشرها للفيروس.

 وزعمت نيفنا بريدجين النائبة في حزب المحافظين أن"دوريز" أنها عرضت صحة أسرتها والآخرين للخطر لعدم توجهها إلى الصحة العامة في إنجلترا والتي من اختصاصها أن تتعقب الأشخاص الذين كانت علي اتصال بهم، مضيفة لصحيفة"الجارديان" يمكنني أن أؤكد لكم أن نادين جاءت وجلست بجانبي في نهاية طاولتي، لافتة إلي أنها في انتظار إجراء الاختبار وهي وقلقة بشأن صحة والدتها البالغة من العمر 76 عاما.


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