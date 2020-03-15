"سلام أرطغرل .. دعاء الأطفال.. وحجاب الشيعة".. كوميكسات ساخرة لمواجهة كورونا

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سلام أرطغرل كوميكس ساخر لمواجهة كورونا

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سلام أرطغرل كوميكس ساخر لمواجهة كورونا
سلام أرطغرل كوميكس ساخر لمواجهة كورونا
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عبد القادر وحيد

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معمم شيعي

كورونا

حجاب

سلام أرطغرل

تداول العديد من النشطاء والمدونين  عبارات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل مع تطورات وانتشار فيروس كورونا المستجد.

أحد النشطاء كتب على حسابه في تويتر :" سلام أرطغرل هو السلام الأنسب والأسلم والأصح في أيامنا هذه".

وسخر آخر : " الشعب الأوروبي الشقيق يواجه حجر صحي وعزل ذاتي وطبعا ده أدي لظهور سعار الشراء وأكثر حاجة تكالبوا عليها المناديل لأنهم بيمسحوا الحمد لله من أكثر الحاجات اللى بحبها فى الشرق الشطافة".

كما انتشر مقطع فيديو لطفلة بريئة، والتي تتحدث بلغة فصحى عن طرق مواجهة كورونا قائلة : " التلسيم ليه.. البوس ليه"، ثم توجهت بالدعاء :"    اللهم ابعد عنا شر الأمراض والأوبئة.. واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين".

وكان معمم شيعي أيضا قد نشر مقطع فيديو يروج فيه لحجاب وتعويذة دينية لأجل الوقاية من كورونا.

وأكد المعمم الشيعي والذي يدعي الحاج حيدر يتيم " أبو علي"، أنه يوجد حجابان يمكن باستخدامهما يتم الوقاية من كورونا.

وأضاف : لكل داء دواء ولكل مرض شفاء، وهذا الحجاب من الله للشفاء لأمراض الكورونا".



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