» احتفالية فنية لذوي الاحتياجات بمتحف المجوهرات

15 مارس 2020 - 12:51 م

نظم متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية احتفالية فنية لذوي الاحتياجات الخاصة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمتلازمة "داون"، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.

وقال الأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، أن الاحتفالية تضمنت عروض مسرحية لفرقة "فنون متحدي الإعاقة"، كما تم تسليم شهادات تقدير للأطفال المشاركين.

وفي ختام الاحتفالية اصطحب أمناء المتحف الأطفال المشاركين في جولة داخل قاعات المتحف.

جدير بالذكر أن متحف المجوهرات الملكية يقع في منطقة زيزينيا بالإسكندرية، وتحول إلى متحف للمجوهرات الملكية في عام 1986، وهو يضم مجموعة كبيرة من المجوهرات والتحف الذهبية التابعة للأسرة العلوية المالكة.