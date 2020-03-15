» إجراء عاجل من السكة الحديد بسبب كورونا

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احتفالية فنية

أكد محمود ماهر، مدير عام الإدارة المركزية للحجز والمبيعات، أنه تم تطهير جميع المحطات على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطهير القطارات لحماية الراكبين من انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه تم وضع لافتات بالمحطات بطرق الوقاية.

 وأشار "ماهر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن جميع قطارات السكة الحديد تعمل بانتظام، حيث هناك 881 رحلة على مستوى الجمهورية يوميًا.

 ولفت مدير عام الإدارة المركزية للحجز والمبيعات، إلي أن الحجز الإلكتروني خفف من الضغط على شباك التذاكر، منوها بأن هناك أكثر من طريقة لقطع التذاكر لتقليل الزحام، وتوفير الراحة للمواطنين.

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