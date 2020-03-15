» "لن تصابي بكورونا".. أحلام تثير ضجة بسبب إليسا

15 مارس 2020 - 12:40 م

أثارت الفنانة أحلام، جدلاً واسعًا، عبر حسابها على "تويتر"، حيث مازحت صديقتها الفنانة اللبنانية إليسا، قائلة لها: "لن تصابي بكورونا".

وعلقت أحلام على صورة نشرتها إليسا بـ الكمامة في ظل التصدي لفيروس كورونا قائلة: "يا رب ما يجيك إلا الخير، وسمعت إن الكورونا ما تحب العسل".

وردت إليسا على أحلام: "بحبك"، وغردت أحلام مجددا: "وأنا".

يذكر أن إليسا شاركت أحلام لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" في موسمه الرابع، بجانب محمد حماقي وعاصي الحلاني.