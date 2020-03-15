تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

15 مارس 2020 - 12:25 م

شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 15 مارس حالة من استقرار الأسعار في بعض الأسواق، وتباينت الأسعار حسب الأسواق المعروضة بها.

وسجل سعر كيلو البطاطس أسعار تتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات، وسجل سعر الطماطم أسعار تتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الباذنجان أسعار تتراوح بين 6: 8 جنيهات، وسجل كيلو البصل أسعار تتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات.

أما عن أسعار الفاكهة فقد سجل كيلو البرتقال أسعار تتراوح ما بين 6 إلي 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الموز أسعار تتراوح ما بين 10 إلي 12 جنيها، وسجل سعر كيلو الفراولة أسعار تتراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات.