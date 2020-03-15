تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

متابعات- أمينة عبد العال
شهدت أسواق الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 15 مارس حالة من استقرار الأسعار في بعض الأسواق، وتباينت الأسعار حسب الأسواق المعروضة بها.
وسجل سعر كيلو البطاطس أسعار تتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات، وسجل سعر الطماطم أسعار تتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الباذنجان أسعار تتراوح بين 6: 8 جنيهات، وسجل كيلو البصل أسعار تتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات.
أما عن أسعار الفاكهة فقد سجل كيلو البرتقال أسعار تتراوح ما بين 6 إلي 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الموز أسعار تتراوح ما بين 10 إلي 12 جنيها، وسجل سعر كيلو الفراولة أسعار تتراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات.
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