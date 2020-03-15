قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن الأضرحة الدينية

15 مارس 2020 - 12:25 م

أعلنت وزارة الأوقاف، غلق كل الأضرحة والمزارت الدينية، خلال فترة تعليق الدراسة التى أعلنت عنها مجلس الوزراء بالأمس بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويسرى القرار بحسب الوزارة على جميع الأضرحة والمزارات وأبرزها ضريح الإمام الحسين والسيدة زينب رضى الله عنهما.

وذكرت الوزارة فى بيان لها، أنه بعد التنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تم الاتفاق على غلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، وذلك في إطار حرص المؤسسات الدينية بمصر على الصالح العام وتوجيه وزارة الأوقاف بقصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط ومنع أي تجمعات غير ضرورية بالمساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها.

وأكدت الوزارة، أن القرار جاء بالتنسيق مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وذلك نظرًا لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى، ولا سيما أن كثيرين ممن يترددون عليها يأتون من محافظات مختلفة ومناطق مختلفة مع تأكيدنا على فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة.