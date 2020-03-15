» فنانة شهيرة وزوجها .. من الاحتفال بعيد الميلاد للحجر الصحي

15 مارس 2020 - 11:45 ص

وضعت الممثلة التركية بيرين سات وزوجها المغني كينان دوغلو أنفسهما في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.

وبحسب مواقع تركية، فإن قرار الفنانة وزوجها جاء بعد عودتهما من لندن.

وكان الزوجان قد قضيا أياما الأسبوع الماضي في إجازة كهدية من كينان لبيرين لمناسبة عيد ميلادها.

وجاء هذا القرار بعدما تعرض الزوجان للانتقاد بسبب عدم أخذهما الأمر بالجدية الكافية وسفرهما في وقت ينتشر فيه كورونا بسرعة كبيرة في الدول الأوربية.

وكان وزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، قد أعلن مساء أمس السبت، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن بعد أسبوع من عودته من العمرة.

كما سبق أن أعلن الوزير، عن ارتفاع إصابات "كورونا" في البلاد إلى 5، إثر تسجيل 3 حالات جديدة.