إغلاق المسجد الأقصى بسبب كورونا

"سلام أرطغرل .. دعاء الأطفال.. وحجاب الشيعة".. كوميكسات ساخرة لمواجهة كورونا
قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن الأضرحة الدينية
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وزيرة الصحة:اللي بقوله دا بيفرق جدا مع كورونا
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وزير التموين للمواطنين: "ياريت نسمع الكلام"
إصابة أول وزير عربي بفيروس كورونا
«مسيحية وأقيم عزاؤها بمسجد»..مفاجأة عن وفاة الطفلة فيروز
إيمان هاني
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