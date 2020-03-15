إغلاق المسجد الأقصى بسبب كورونا

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الحكومة

المسجد الأقصى

كورونا

أغلقت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس‎، اليوم الأحد، المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

 وتتخذ الحكومة الفلسطينية إجراءات لمواجهة الفيروس، حيث أعلنت حالة الطوارئ لمدة شهر شملت تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية وقاعات الأفراح والأماكن العامة.

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