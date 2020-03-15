قرار عاجل من "الفاتيكان" خوفا من كورونا

15 مارس 2020 - 11:02 ص

أعلن الفاتيكان أن كل صلوات عيد الفصح هذه السنة ستجرى في ساحة القديس بطرس بدون مشاركة المصلين على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المكتب البابوي في بيان: "على خلفية الوضع الصحي الدولي الطارئ حاليا، ستجرى كل الاحتفالات الليتورجية الخاصة بالأسبوع المقدس دون حضور المصلين شخصيا".

وأوضح الفاتيكان أنه "حتى 12 أبريل، كل اللقاءات العامة وصلوات التبشير التي يجريها الحبر الأعظم ستكون متوفرة فقط عبر البث المباشر على موقع أخبار الفاتيكان الرسمي".

وتعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من الفيروس، حيث بلغت عدد الوفيات في البلد وفق آخر إحصائيات 1444 حالة فيما بلغت الإصابات أكثر من 21 ألف شخص بينهم 3500 حالة تم اكتشافها خلال الـ24 الساعة الماضية.