الصحة الفرنسية تحذر من هذه الأدوية عند الإصابة بـ"كورونا"

15 مارس 2020 - 10:14 ص

أعلن وزير الصحة الفرنسية عن الأخطار الناتجة عند تناول بعض الأدوية في حالة الإصابة بفيروس"كورونا" لأنها قد تزيد الحالات سوء، محذرا من الأدوية المضادة للالتهاب" أيبوبروفين وكورتيزون.. "لأنها قد تكون عوامل لتفاقم العدوى وعند الشعور بارتفاع في درجة الحرارة فيجب تناول "باراسيتامول"، حسبما نشرت"سكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الخميس إغلاق المدارس داعيا الناس لتجنب الاختلاط، كما تم منع كل التجمعات التي تضم أكثر من 100 شخص في جميع أنحاء البلاد، وتم إغلاق متحف اللوفر بباريس وهو يعتبر أكبر المتاحف استقطاب للزوار في العالم.