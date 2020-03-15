دعوة جديدة من مستشار بن زايد لقطر

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كورونا

عبد الخالق

طالب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي قطر بالاستعانة بخبرة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويترذ: "17 إصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا في قطر.. تمنياتنا للأشقاء في قطر بالصحة والسلامة وأدعوهم للاستفادة من تجربة الإمارات للحد من انتشار هذا الفيروس".

كما اقترح عبد الخالق كإجراء احترازي على حكومة الإمارات دعوة طلابنا المبتعثين في أمريكا وأوروبا وبريطانيا العودة إلى الوطن بعد أن أصبحت أوروبا البؤرة الجديدة لانتشار كورونا واحتمال ارتفاع حالات الإصابة في بريطانيا بمعدل تراكمي خلال الأسابيع القادمة.. صحتهم وسلامتهم أهم من مواصلة الدراسة الآن.

وكانت قطر قد أعلنت أمس أعلنت عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق عن اكتشاف 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين من وصفتهم بـ"المغتربين"، والذين تم عزلهم في مجمع سكني، في يوم واحد.


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